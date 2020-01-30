Югорчанка в составе российской сборной юниоров выиграла серебро по биатлону впервые за девять лет

Алина Кудисова из Ханты-Мансийска вместе со своей командой заняла второе место на первенстве мира по биатлону в Швейцарии, которое проходит с 26 января по второе февраля. В последний раз биатлонистки из России занимали титул чемпионок Мира среди юниоров еще в 2011 году.

Золото досталось спортсменкам из Франции – российская сборная уступила им 15,4 секунды. Бронзовым призером стала норвежская команда.

Отметим, что недавно спортсмены из Югры смогли выиграть медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Таеквон» в Москве.