​Исторический парк «Россия – Моя история» пополнился экспозицией о Думе Сургутского района

28 января в набирающем популярность у горожан и жителей района мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка, посвященная 25-летию Думы Сургутского района. Тема экспозиции – история и развитие местного парламента на протяжении всех шести созывов, представленная различными архивными, современными фотографиями и документами.

На открытие приехали депутаты и главы поселений. Председатель районного парламента Анатолий Сименяк приветствовал всех и отметил, что в таком современном и увлекательном формате юбилейная выставка Думы предстаёт впервые, подчеркнув важность причастности к общероссийскому масштабному событию: «Благодарю за эту уникальную возможность генерального директора мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» Виталия Викторовича Малыхина, дизайнеров и всех, кто помогал осуществиться нашему совместному проекту.

О технических возможностях экспозиции Думы района участникам мероприятия рассказал Виталий Малыхин и наглядно показал, как она работает. После открытия гостей ждал приятный сюрприз от Виталия Малыхина. Он лично провёл для всех небольшую, но впечатлившую всех экскурсию по экспозиции, рассказывающей о династиях Рюриковичей и Романовых. Анатолий Сименяк посоветовал коллегам: «Кто еще не видел экспозиции, советую посетить их. Лично меня поразило, как они представлены, а также масштаб и огромный труд, который вложен в создание комплекса».

Многие депутаты стремились поделиться своим приподнятым настроением. Татьяна Соколова прокомментировала: «Очень впечатляющее открытие выставки Думы района в необычном, интерактивном формате. В такие моменты хочется остановиться, оглянуться и подвести некоторые итоги. Всеми созывами сделано многое для жителей Сургутского района, во всех областях, важных для человека».

Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку и погрузиться в историю Думы района. Она находится по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 4/4, в первом холле и продлится до марта.