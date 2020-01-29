​На срочном совещании у полпреда УрФО определили регионы Урала, которым больше всего угрожает коронавирус

Сегодня, 29 января, полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел в Екатеринбурге совещание, посвященное возможному попаданию в регионы Урала коронавируса. В настоящий момент эпидемия в Китае унесла жизни более 130 человек, заражены более 6000. В России носителей вируса пока не обнаружили, хотя под подозрением находились 100 человек, а в Екатеринбурге от гриппа умерла 13-летняя девочка, которую сперва посчитали первой возможной жертвой коронавируса в России.

В ходе разговора с участием представителей всех регионов федерального округа были озвучены данные, что всего на Урале зарегистрированы почти 11 тысяч граждан Китая, а три главные точки скопления представителей этой страны – Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. В этих областных столицах учатся суммарно почти 2300 студентов из КНР.

Полпред раздал поручения: ФСБ должна будет наладить контроль за всеми въезжающими и выезжающими из Китая, а также отслеживать тех, кто мог приехать из КНР в другой федеральный округ, и затем попасть на территорию Урала. В профилактику проникновения болезни будут включены также Роспотребнадзор, службы ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также главные федеральные инспекторы вместе с органами прокуратуры.

Стоит отметить, что транспортное сообщение регионов УрФО с Китаем уже резко сокращено. Так, «Уральские авиалинии» отменили рейсы в КНР из Тюмени и Екатеринбурга. А Югре беспокоиться вообще не о чем – прямого авиасообщения аэропортов региона с Китаем в этом сезоне нет.