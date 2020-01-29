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​Три нерушимые гарантии «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Гарантии ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» подарили клиентам возможность наслаждаться ювелирными изделиями на протяжении всего срока их эксплуатации.

Отточенная система отбора сырья, отдел контроля качества и система учета, позволили гарантировать высокое качество каждого ювелирного украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Единая ценовая политика собственной и франчайзинговой розничных сетях, а также собственное производство гарантируют прямую цену от производителя, позволяя предоставить лучшую цену в соотношении цена - качество.

Уверенность в профессионализме ювелиров ЭПЛ, а также огромный опыт сотрудников отдела контроля качества, позволяют гарантировать качество закрепки на протяжении двух лет с момента покупки изделия.

Не останавливаясь на достигнутом, производители «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создали дополнительную гарантию подлинности, получившую название — Код ЭПЛ, благодаря которой клиенты ЭПЛ могут убедиться в том, что изделие создано ювелирами, огранщиками, дизайнерами и другими специалистами ЭПЛ, зайдя на официальный сайт компании и введя Код ЭПЛ в специальном разделе сайта.

Гарантия ЭПЛ — это забота, которую так ценят клиенты компании.

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье клиентов ЭПЛ, посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/


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Сегодня в 16:43, просмотров: 170, комментариев: 0


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