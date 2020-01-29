В Югре выросло количество больных ОРВИ

Как сообщает Роспотребнадзор Югры, на четвертой неделе года заболеваемость во всех возрастных группах населения возросла чуть более чем на 22 процента. Несмотря на это, эпидемический порог в округе не превышен.

Больше всего заболеваний отмечаются в Октябрьском, Сургутском и Кондинском районах. В больницу с симптомами ОРВИ чаще всего обращаются жители городов Урай, Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях. В Ханты-Мансийске одна из групп в детском саду ранее была закрыта на карантин.

Редакция СИА-ПРЕСС пыталась опросить сотрудников «Сургутской городской клинической поликлиники №1», но те отказались давать комментарий, объяснив это большой загруженностью из-за возросшего количества вызовов.

Представители Роспотребнадзора Югры предупреждают, что заражение ОРВИ происходит воздушно-капельным путем после контакта с заболевшими людьми или предметами, которые они использовали. Поэтому необходимо мыть руки после посещения общественных мест и транспорта, а также носить медицинскую маску.