В Югре сотрудники компаний недополучили почти 300 миллионов рублей

В 2019 году окружная прокуратура выявила более трех тысяч нарушений закона по факту необоснованной задержки и длительной невыплаты заработной платы. В результате данных правонарушений, общая цифра задолженности по зарплате работникам предприятий в регионе превысила отметку в 290 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Югры.

«В 2019 году прокурорами выявлено более 3,3 тыс. нарушений закона, внесено 320 представлений, объявлено 74 предостережения, принесено 87 протестов. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 588 должностных лиц», — сказано в сообщении.

Отметим, что против 11 работодателей возбуждены уголовные дела по факту невыплаты заработной платы.