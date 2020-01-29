В Сургутском районе аферистка обманула Центр занятости на 500 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-центре окружного УМВД, 37-летняя владелица салона красоты в поселке Федоровский в течении года обманывала Центр занятости населения: мошенница заключала договоры о временном трудоустройстве граждан, находящихся на учете в Сургутском центре занятости населения. По факту никто из горожан трудоустроен не был.

«Своими преступными деяниями гражданка причинила материальный ущерб Сургутскому центру занятости в размере более 500 тысяч рублей. В настоящее время в суд направлено уголовное дело. Преступнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет»,– рассказал представитель пресс-службы МВД Югры.