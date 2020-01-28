В Югре за первый месяц 2020 года сгорело 17 автомобилей

С начала 2020 года на территории Югры сгорело 17 автомобилей. Об этом сообщает МЧС Югры.

Так, например, сегодня ночью в регионе произошло три возгорания, в результате которых четыре автомобиля получили повреждение.

По словам специалистов, чаще всего пожары в автомобилях происходят зимой из-за несоблюдения правил эксплуатации транспортных средств и электрооборудования.

Для того, чтобы уберечь ваше транспортное средство от подобного, необходимо: