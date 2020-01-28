В Югре за первый месяц 2020 года сгорело 17 автомобилей

С начала 2020 года на территории Югры сгорело 17 автомобилей. Об этом сообщает МЧС Югры.
Так, например, сегодня ночью в регионе произошло три возгорания, в результате которых четыре автомобиля получили повреждение.
По словам специалистов, чаще всего пожары в автомобилях происходят зимой из-за несоблюдения правил эксплуатации транспортных средств и электрооборудования.
Для того, чтобы уберечь ваше транспортное средство от подобного, необходимо:
- Чаще заглядывать под капот транспортного средства;
- Регулярно проверять соединения систем подачи топлива, масла, тосола, состояние электропроводки;
- Устанавливать оборудование для предпускового обогрева двигателя у компетентных специалистов;
- Регулярно очищать двигатель, узлы и агрегаты (особенно те части, которые под высокой температурой) от потеков горючих жидкостей с целью исключения самовоспламенения.