В Югре инвалидам и ветеранам Отечественной войны выплатят деньги в честь Дня Победы

Как сообщили редакции СИА-ПРЕСС в Департаменте социального развития округа, деньги получат те люди, которые состоят на учете в Центре социальных выплат Югры и его филиалах и ранее подавали заявление на получение средств. Нового заявления писать не нужно. Выплаты придут либо на лицевой счет получателя, либо на почту (в зависимости от того, что указано в заявлении).

Средства будут выплачены до конца апреля текущего года. Их смогут получить:

Инвалиды и ветераны-участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, и жители блокадного Ленинграда получат 75 тысяч рублей.

Труженики тыла – 50 тысяч.

Вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 20 тысяч.

Граждане, чьи родители погибли на фронте в годы войны получат 10 тысяч.

Ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, родители погибших военнослужащих получат выплаты в размере 5 000 рублей.

Напомним, что Правительство Югры приняло решение предоставить единовременные выплаты в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Деньги будут выделены из бюджета округа. На эти цели потребуется порядка 136 млн рублей.