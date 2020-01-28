В Югре мужчина угнал машину и застряв на ней в снегу, сбежал

В Югорске 20-летний парень угнал машину, после чего застрял на ней в снегу. Парень не растерялся, сняв аккумулятор с авто он сбежал с места преступления. Об этом сообщает УМВД Югры.

Отметим, что накануне в городскую дежурную часть полиции обратился мужчина, заявивший, что в ночь на 23 января у него украли автомобиль. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов установили личность угонщика, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

«Молодой человек сознался в угоне и рассказал обстоятельства совершения преступления. Накануне событий он употреблял спиртные напитки в ночном клубе, после чего, идя домой, он шел мимо автомобилей и решил проверить на наличие открытых машин. Обнаружив не запертые двери одного автомобиля, злоумышленник решил завладеть им, чтобы доехать до дома. Молодой человек не справился с управлением и застрял в снегу. Также задержанный рассказал о том, что похитил аккумулятор, провода для «прикуривания» автомобиля и насос с целью дальнейшей продажи. После этого он скрылся с места преступления», — заявили в окружном ведомстве.