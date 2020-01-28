​Преимущества ювелирного бренда «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирный бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» обладает огромным опытом в производстве и продаже ювелирных украшений, который позволяет конкурировать наравне с брендами, с мировым именем.

Высочайшее качество ювелирных украшений обеспечивается собственным отделом контроля качества, а также получает дополнительную гарантию, получившую название — Код ЭПЛ.

Код ЭПЛ — это единая система стандартов качества, созданная производителями ЭПЛ, благодаря которой на каждое украшение наносится зашифрованный код, что позволяет клиентам компании проверять украшение на подлинность, зайдя на официальный сайт - https://epldiamond.ru/

Весомым преимуществом компании ЭПЛ, являются нерушимые гарантии, которые стали надежной защитой для клиентов и позволяют наслаждаться ювелирными украшениями ЭПЛ на протяжении всего срока эксплуатации.

Развитые собственные и франчайзинговые сети ЭПЛ насчитывают более 120 ювелирных салонов в России, США, Кипре, Литве, Монголии, Киргизии, Казахстане и многих других странах, обеспечивая комфортную покупку и обслуживание.

Собственные школы — торговли, ювелирного и гранильного дела вбирают в себя годы опыта и на деле зарекомендовали себя.

Эти и многие другие преимущества ждут вас в ювелирных салонах «ЭПЛ. Якутские бриллианты» по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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