В Лянторе состоялась торжественная церемония награждения в честь 25-летия думы Сургутского района

Участников праздничного мероприятия встречала фотовыставка, посвящённая юбилею Думы района. На экспозиции были представлены снимки, запечатлевшие рабочие будни депутатов всех созывов, архивные документы, статьи из районной газеты «Вестник».

Важные направления работы народных избранников были представлены и особым творческим способом – детской художественной выставкой под названием «Мой депутат». Маленьким жителям района, учащимся 4 классов, которые приняли участие в конкурсе детского рисунка, был посвящён первый блок награждения. Ребята красочно, и как отметил председатель Думы района Анатолий Сименяк, довольно точно отразили многие аспекты депутатской работы: «Ваши замечательные рисунки, украсили наше юбилейное торжество, – обратился к ним главный парламентарий района. – Ваше творчество депутатский корпус оценил «на пятёрку». Анатолий Сименяк вручил юным художникам дипломы участников конкурса и ценные подарки. Всего 23 рисунка пришло в Думу из разных школ района.

Следует отметить, что почётными наградами Думы были отмечены 143 жителя района. Все они были поощрены за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и безупречную работу. «В этот праздничный день мы чествуем представителей разных профессий. И награды, которые сегодня будут вручены, – подтверждение тому, что ваш труд, уважаемые земляки, оценён по достоинству», – сказал Анатолий Сименяк.