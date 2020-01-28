​Спортсмены из Югры завоевали медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Спортсмены из Югры заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Таеквон» в Москве. В спортивном мероприятии принимали участия юноши и девушек 2006-2008 годов рождения, юниоры и юниорки 2003-2005 годов рождения, а также мужчин и женщин 2003 года рождения и старше.

Наш округ на соревнованиях представляли Добролежа Антон (Сургут), Игнатенко Ирина (Лянтор), Черепанова Софья (Нижневартовск), Добролежа Кирилл (Сургут) и Болдырев Михаил (Сургут).

«По итогам турнира Кирилл Добролежа и Михаил Болдырев стали победителями в весовых категориях до 74 кг и свыше 65 кг соответственно. Среди юниорок Софья Черепанова завоевала серебряную медаль в весе до 52 килограмм», – сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».