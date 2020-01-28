Китайцы закупают маски в России, чтобы спасти родных от коронавируса: «Вы не понимаете, как все плохо»

Гражданки Китая оформляли заказ на 3000 средств индивидуальной защиты через строительный гипермаркет в Екатеринбурге, чтобы отправить их на родину. В Поднебесной из-за вспышки коронавируса масок-респираторов не хватает. Однако сделка сорвалась из-за того, что российский производитель не смог отгрузить товар в сжатые сроки.

О заказе трех тысяч одноразовых респираторов 3М 8101 российского производства корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал источник в торговой сети. «К менеджеру магазина обратились гражданки Китая. Им нужно было приобрести несколько тысяч масок для отправки на родину, чтобы их родственники могли защититься от коронавируса. Цифры назывались разные, в итоге сошлись на трех тысячах. Менеджер оперативно обратился к производителю, однако тот сообщил, что сможет отгрузить такое количество только через десять дней. Покупательницы отказались от заказа. Они сказали: «Это слишком поздно. Вы не понимаете, насколько там все плохо и быстро», - рассказал источник агентства.

В понедельник, 27 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), повысила уровень угрозы распространения «уханьского» коронавируса в мире до «высокого». «Очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом», - цитирует доклад ВОЗ «Интерфакс».

По последним данным, от нового вируса умерли более 100 человек. Официально, число заболевших в Китае составляет около 4,1 тысяч человек. Однако эксперты медицинского факультета Университета Гонконга подсчитали, что в одном только городе Ухань может насчитываться более 40 тысяч человек, которые заражены новым коронавирусом. Также случаи заражения зафиксированы в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

В России по поручению главы Роспотребнадзора Анна Поповой будет усилена дезинфекция мест массового пребывания людей. Главам регионов рекомендовано подготовить медработников по вопросам диагностики и лечения заболевших. Кроме того, крупнейшие чартерные компании РФ отменили рейсы в Китай. Самолеты будут только доставлять российских туристов на родину. Между тем, Попова заверила, что вирус из Ухани не передается через посылки.

Ранее были названы основные симптомы коронавируса из Китая. На ранней стадии это - диарея, тошнота, рвота, слабость, ломота в суставах, головная боль, конъюнктивит. Затем у зараженных поднимается температура и появляется сухой кашель. Потенциал распространения вируса растет из-за того, что он оказался заразным и во время инкубационного периода. Ожидается, что вакцина против коронавируса будет разработана только к лету.