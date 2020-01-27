​Сервис, качество и гарантии компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирным украшения от «ЭПЛ. Якутские бриллианты» доверяют свои самые светлые чувства миллионов клиентов в самых разных странах Мира.

Покоряя сердца людей уникальным дизайном, ювелирный бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» особое внимание уделяет сервису мирового уровня качества, благодаря которому клиенты компании могут почувствовать атмосферу счастья, окунувшись с головой в выбор символов любви, красоты и заботы для себя или тех, кто так дорог их сердцу.

Также весомым преимуществом являются гарантии, которые позволяют наслаждаться приобретенными украшениями на протяжении всего срока эксплуатации.

Сервис, качество и гарантии собственной и франчайзинговой сети ЭПЛ зарекомендовали себя, позволив бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты» шагнуть далеко за пределы не только родного региона, но и России.

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/