«Ютэйр» заменит новые самолеты старыми, потому что они безопаснее

Авиакомпания «Ютэйр» заменит несколько новейших самолетов Boeing 737 MAX на лайнеры прошлого поколения Boeing 737 NG. Об этом узнали «Ведомости» в разговоре с президентом компании Павлом Пермяковым.

Сейчас авиакомпании во всем мире заменяют MAX на старые NG, так как они оказались надежнее. Это стало ясно после прошлогодних авиакатастроф, в которых суммарно погибло 346 человека.

Из-за того, что 737 NG снят с производства, а спрос велик, цены на эти самолеты взлетели вверх. Поэтому «Ютэйр» могут позволить себе только три таких лайнера в 2020 году - весь парк 737 MAX заменить сразу не получится.

Павел Пермяков отметил, что компания будет искать судна с минимальным возрастом и износом.

Напомним, 2019 год также сопровождался финансовым кризисом авиакомпании «Ютэйр». В то же время, сургутский международный аэропорт, акционером которого является «Ютэйр», принял рекордное количество пассажиров.