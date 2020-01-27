В Югре снегоуборщик сбил сотрудника ДПС

В Югре на трассе Сургут-Нижневартовск водитель снегоуборочной техники сбил сотрудника дорожно-постовой службы. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в УМВД Югры.

«Обстоятельства произошедшего еще не установлены. Кто виноват пока неизвестно. Сотрудник ГИБДД госпитализирован в больницу. Водитель «Камаза» имеет постоянное место работы и личность свою не скрывает», — рассказали корреспонденту агентства в региональном ведомстве.

Отметим, что за прошедшие выходные на территории Югры произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 31 – получил травмы.