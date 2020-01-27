Югорчанка завоевала медаль Чемпионата Европы по водному поло

В прошедшие выходные югорчанка Анна Тимофеева в составе сборной России завоевала серебряную медаль Чемпионата Европы по водному поло. Об этом сообщает центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

«По итогам соревнований российские ватерполистки вышли в финал турнира, где завоевали серебряные награды, уступив в финальной встрече сборной Испании с минимальным разрывом 12:13», — сказано в сообщении.

Благодаря своим результатам, девушки получили путевку на Олимпиаду в Токио.

Отметим, что последний раз национальная сборная боролась за медали Чемпионата Европы десять лет назад. Тогда спортсменам удалось добиться золотой медали.