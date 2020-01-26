​Песков рассказал почему Медведев и все правительство ушли в отставку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24» прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева.

По его словам, такое решение было принято на фоне новых задач и оценок, которые были озвучены главой государства во время послания Федеральному собранию, пишет «Интерфакс». В частности, речь шла о поправках в Конституцию.

Песков подчеркнул, что правительство Медведева ушло в отставку, «дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития».

Напомним, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ. Позже, 16 января, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.