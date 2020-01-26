​Зампред ГД по образованию и науке Онищенко заявил, что вакцинация от коронавируса не нужна

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что на данный момент нет необходимости проводить вакцинацию от нового коронавируса из китайского Уханя.

«Заболевание близко к тому, с чем мы уже имели дело – ближневосточному респираторному синдрому и тяжелому острому респираторному синдрому (SARS, атипичная пневмония), их возбудителями также являются коронавирусы. Клинические проявления похожи» — приводит его цитату Remedium.

Онищенко отметил, что в борьбе с 2019-nCoV применяются те же методы, что и с атипичной пневмонией.

«Специфического лечения здесь нет. Существуют антиретровирусные препараты, которые применяются при гриппе, — пояснил он. — Проводится в основном симптоматическое лечение. В случае тяжелых проявлений пациент помещается в палату интенсивной терапии или реанимации. Специфическим средством профилактики может быть вакцина. Сделать ее не трудно, но на это уйдет несколько лет».

Парламентарий подчеркнул, что не видит необходимости в массовой вакцинации от 2019-nCoV и SARS, но есть необходимость в хороших антиретровирусных препаратах.

Справка:

Новый коронавирус носит рабочее название 2019-nCoV. Болезнь, которую он вызывает, Международный комитет по таксономии вирусов назвал тяжелой острой респираторной инфекцией.