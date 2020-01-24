​Бонусная программа «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Выгодная экономия

Производители ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создали уникальную коллекцию с бриллиантами, получившую название — «Must Have» , благодаря которой украшения с самым желанным драгоценным камнем на Земле стали доступны абсолютному большинству женщин.

Команда ЭПЛ не остановилась на этом и используя весь накопленный в продажах опыт разработала бонусную программу, благодаря которой клиенты компании могут позволить себе ювелирные украшения по самым выгодным ценам.

Бонусная программа предусматривает начисление баллов, которыми можно оплатить часть стоимости изделия. Так при оформлении бонусной карты, клиенту начисляются 5 000 бонусных рублей и с каждой покупки клиент компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» получает до 50% в виде кэшбека от суммы чека, в зависимости от статуса карты.

Всего действует 4 вида бонусных карт — «Silver», «Rose», «Gold» и «Black». Статус в Бриллиантовом клубе ЭПЛ зависит от общего количества накопленных бонусных рублей за все время.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вот уже четверть века создает шедевры ювелирного искусства, в которых миллионы людей находят символы своих светлых чувств.

Получите на свой бонусный счет в Бриллиантовом клубе ЭПЛ 5 000 бонусных рублей, сделав свою первую покупку или оформив бонусную карту в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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