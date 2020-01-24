В ДТП на трассе погибли два человека, еще двое получили травмы

Накануне в Югрена 712 км автодороги «Югорск-Советский-В.Казымский-Надым», в Октябрьском районе произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП пассажиры одной из машин погибли на месте, сообщает ГИБДД Югры.

«В результате столкновения автомобилей «Лада» и «ДЭУ Нексия» два пассажира «Лады» от полученных травм скончались на месте происшествия, водители транспортных средств получили травмы», — сказано в сообщении.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 ДТП, в которых два человека погибли и пять – получили травмы.