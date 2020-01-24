Жителей Югры начали переводить на электронные трудовые книжки

В Югре начали оформлять первые электронные трудовые книжки, сообщает департамент общественных и внешних связей. Жителям округа предстоит до конца 2020 года решить, на каком носителе будут в будущем храниться их трудовые: на бумажном или электронном. А вот жители ХМАО, которые впервые трудоустроятся в 2021 году, выбирать уже не смогут: им останется лишь электронный вариант.

По словам управляющей окружным отделение ПФР Татьяны Зайцевой, главное преимущество электронной трудовой книжки в том, что при назначении пенсии гражданам ничего не нужно будет подтверждать, так как все данные уже будут в ПФР: «Также это контроль со стороны гражданина за своевременностью внесения изменений и исключение ошибочных сведений».

Справка: до 30 июня 2020 года каждый работодатель Югры должен уведомить сотрудников об изменении в законодательстве.