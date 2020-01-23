В Тюменской области слесарь вагоноремонтного депо погиб на рабочем месте

Накануне в Ишиме во время ремонта вагона-цистерны слесарь упал на пол цеха, от полученных травм он скончался, сообщает Следственный комитет РФ на транспорте.

«В дневное время работники вагонного ремонтного депо осуществляли ремонт шести вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов в помещении вагоносборочного производственного участка. При производстве, на цистерне произошел хлопок, в результате которого слесарь упал с нее на пол цеха, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — заявили в ведомстве.

Отметим, что сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины произошедшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.