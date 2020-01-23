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​Ханты-Мансийский НПФ снова вошел в Совет НАПФ

Это руководящий орган Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Сама ассоциация учреждена, чтобы защищать интересы НПФ и обеспечивать благоприятные условия для их деятельности.

АО «Ханты-Мансийский НПФ» стал членом этой саморегулируемой организации в 2014 году и с тех пор уже в четвертый раз подряд избирается в Совет НАПФ.

«Я считаю, что это признание авторитета АО «Ханты-Мансийский НПФ» в профессиональном сообществе, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – В Совет НАПФ в основном входят столичные фонды, и региональным НПФ довольно сложно влиять на пенсионный рынок».

Представителем АО «Ханты-Мансийский НПФ» в Совете НАПФ является председатель Совета директоров Алексей Охлопков. На внеочередном заседании Совета НАПФ он избран председателем комитета НАПФ по вопросам инвестиционной деятельности НПФ.


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23 января в 15:21, просмотров: 950, комментариев: 0


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