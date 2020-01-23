​Ювелирный бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» освоил сверловку алмазов

В минувшем 2019 году, ювелирному бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты» исполнилось 25 лет со дня основания. За эти годы компанией был пройден невероятный путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории по огранке бриллиантов до международного ювелирного бренда, с более чем 120-ю ювелирными салонами в собственной и франчайзинговой сетях в самых разных странах Мира.

Примечательным 2019 год для огранщиков компании стал еще и тем, что ими была освоена сверхсложная сверловка алмазов — самого прочного драгоценного камня на Земле.

На это достижение сразу обратили внимание специалисты Государственного Хранилища Ценностей Республики Саха (Якутия) и колье «Вечная легенда», в котором были использованы просверленные огранщиками компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» алмазы, было передано для экспозиции.

Сверловка алмазов еще раз показала высочайший уровень мастерства огранщиков и других специалистов производства компании ЭПЛ, которые вот уже четверть века создают шедевры ювелирного искусства для клиентов компании.

Присоединяйтесь и вы к ювелирному бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты» посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 или на официальном сайте: https://epldiamond.ru

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