16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9515   EUR  68,6856  

​Рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка подтвержден

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка на уровне «ruA+», который был повышен в январе 2019 г. на 3 ступени. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

В агентстве отмечают, что «Умеренно высокий рейтинг кредитоспособности» Запсибкомбанка обусловлен оценкой рыночных позиций, позицией по капиталу и ликвидности, а также оценками качества активов и уровня корпоративного управления. По объему активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 1 декабря 2019 года ПАО «Запсибкомбанк» занимает 50-е место.

Среди факторов, оказывающих поддержку рейтингу банка, аналитики рейтингового агентства отмечают высокую диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности, сильную позицию в домашнем регионе – Тюменской области, и разветвленную сеть точек продаж - у банка 75 подразделений в 5 федеральных округах РФ. Отдельно агентство отмечает высокие показатели рентабельности и операционной эффективности деятельности кредитной организации.

Основу активов банка составляет кредитный портфель. Качество ссудного портфеля находится на адекватном уровне: доля просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю составила около 2% на 1 декабря 2019 года, по корпоративному кредитному портфелю– около 4%, что ниже среднерыночных показателей.

«2019 год для Запсибкомбанка стал годом перемен. В январе 2019 года ключевым акционером нашего банка стал Банк ВТБ (ПАО), на сегодняшний день ему принадлежит 88,87% акций. Изменился и состав Совета директоров банка, при этом большая часть топ-менеджеров сохранила свои позиции в органах управления банком. Подтверждение рейтинга кредитоспособности на уровне ruA+, считаю, свидетельствует о том, что у нас работает сплоченная команда высококлассных специалистов, способных оперативно реагировать на происходящие изменения, не снижая при этом качества оказания услуг клиентам и увеличивая темпы прироста масштабов бизнеса», - отметил президент ПАО «Запсибкомбанк» Александр Сурин.

В 2019 году Запсибкомбанк заработал рекордный размер чистой прибыли за всю историю существования – 2,5 млрд. руб. (по данным РСБУ-отчетности). Этому способствовали в том числе, высокие темпы роста портфелей, расширение продуктовой линейки и развитие дистанционных каналов обслуживания, оптимизация операционных расходов.

На 2020 год банк ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению клиентской базы и наращиванию активов, росту кредитования малого и среднего бизнеса и предоставлению конкурентоспособных банковских продуктов и сервисов клиентам физическим и юридическим лицам.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:16, просмотров: 102, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры

​Сургуту нужен альбом разрешённой городской архитектуры
Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, мол поменять лицо города можно только за огромные деньги. Но деньги имеются – они в новых чиновничьих заборчиках, в убогих сайдингах, в проваливающемся в колею асфальте, в нелепых, вновь появившихся по всему городу, ларьках
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 08:48
405 6
​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок

​Новому правительству предстоит решать сложнейшие задачи: проблема бедности, нацпроекты, экономический рывок
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:15
600 4
​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей

​Родители и опекуны должны знать всё о здоровье своих детей
Нынешний закон превращает данные о здоровье 15-летних подростков во врачебную тайну. Это может повредить и им самим, и семье
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры 22 января в 23:06
577 1
​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой

​Кто покинул правительство России и как эти экс-министры были связаны с Югрой
Одни привозили театры и музеи, другие – врачей, а кто-то обещал 5G
Редакция СИА-ПРЕСС 21 января в 22:43
1752 7
​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России

​Усиление президента, подчинение судов и «мутный» Госсовет. Рассказываем о поправках в Конституцию и как они отразятся на власти в России
Дмитрий Щеглов 21 января в 12:04
1848 91
Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной

Памяти профессора СурГУ Виктории Микшиной
Коллектив СурГУ, кафедры информатики и вычислительной техники Политехнического института 20 января в 12:38
5005 0
​Политическая спецоперация в Югре: несколько городских дум, включая сургутскую, могут объявить о самороспуске и пойти на досрочные выборы

​Политическая спецоперация в Югре: несколько городских дум, включая сургутскую, могут объявить о самороспуске и пойти на досрочные выборы
Рассказываем, зачем это может быть сделано и кому выгодно
Дмитрий Щеглов 17 января в 17:06
2984 4
Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР

Наиболее близкая аналогия Госсовета, который вполне может возглавить Владимир Путин, — это ЦК КПСС времен СССР
Михаил Мартынов, политолог, доктор политических наук 16 января в 21:47
2177 13
Анна Богдевич

​Как все мерзко...
От новости об отставке правительства у меня аж дух захватило. В голове сразу: «Да ладно. Да неужели! Не может быть!» И прочая эмоциональность. Оказалось, я вполне права, и быть такого не может.
Анна Богдевич 15 января в 21:12
3060 4
А пообсуждать?

А пообсуждать?

Как принимали Конституцию в тоталитарной стране и в государстве эволюционирующей демократии
Людмила Осьминкина 16 января в 18:08
2087 15
Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»

Наталья Западнова: «Мы понимаем, что «Единая Россия» - это партия президента»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 18:06
1975 15
Виктор Сысун: «Нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку»

Виктор Сысун: «Нормальный офицер в такой ситуации должен застрелиться, а они просто ушли в отставку»
Илья Низовских 16 января в 17:11
2151 16
Борис Хохряков: «Над решением вопроса обеспечения местами в детских садах мы работаем не первый год»

Борис Хохряков: «Над решением вопроса обеспечения местами в детских садах мы работаем не первый год»
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 16:35
1236 2
Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?

Разве можно аплодировать Правительству, если на сегодняшний день развитие страны происходит в столь медленном темпе?
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 16 января в 16:11
2094 14
Послание Президента является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы

Послание Президента является, по сути, руководством к действию на ближайшие годы
Каждый человек еще раз убедился, что его жизнь, жизнь его детей и благополучие его семьи – самое ценное для нашего государства
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 16 января в 12:24
1214 6
Сергей Полукеев: «Правительство нужно было распустить еще в 2018 году»

Сергей Полукеев: «Правительство нужно было распустить еще в 2018 году»
Бывший замгубернатора Югры об уходе правительства России в отставку
Илья Низовских 16 января в 09:24
1660 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика