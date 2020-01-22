​В Сургутском районе 10 млн рублей выплатят 33 многодетным семьям

В рамках муниципальной программы в Сургутском районе круглую сумму денег потратят на выплаты многодетным семьям. Речь идет о 10 млн рублей: по 300 тысяч на каждую из 33 семей.

«Полученные средства многодетные семьи могут использовать либо на приобретение жилого помещения, либо на покупку земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в любом субъекте России. В прошлом году данной мерой поддержки воспользовались 18 семей, многие потратили компенсации на погашение ипотечных кредитов», – рассказали в администрации муниципалитета.

2020 год будет третьим по счету, когда действует подобная мера поддержки многодетных.

Для получения выплаты нужно обратиться в департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики и принести необходимый набор документов. Перечень можно уточнить в администрации Сургутского района. Если с предоставленными бумагами все в порядке, и семья действительно является многодетной, то ей выдадут специальный сертификат, который можно будет потратить на улучшение жилищных условий.