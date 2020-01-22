Алена Водонавева предложила оштрафовать всех депутатов и чиновников за оскорбление россиян

Телеведущая и блогер, экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева отреагировала на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за оскорбление россиян. В своем личном блоге Водонаева заявила, что депутатам следует начать с себя:

«Включите политические ток-шоу на центральных каналах, и записывайте все, что говорят там ваши депутаты и чиновники. Вы там столько «оскорблений граждан» услышите, что по 100 миллионов с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост!

Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлабыстины. Можно вспомнить Ольгу Гладских, которая, будучи чиновницей, говорила, что «государство вас рожать не просило». Ее тоже оштрафуйте».

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