Минэкономразвития рассказало, сколько будут стоить «блатные» номера

Минэкономразвития рассказало о тарифах для так называемых "красивых" автомобильных номеров, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу, тарифы будут закреплены в Налоговом кодексе в виде госпошлин. Минимальная сумма составит 5 тысяч рублей, а условно максимальная 650 тысяч. Однако региональные власти смогут применить к базовым ставкам Налогового кодекса повышающий коэффициент, увеличив пошлину в десять раз. Таким образом, в реальности максимальная цена за госномер официально сможет составить 6 млн рублей. Также номер можно будет выставить на аукцион.

Самыми дорогими будут номера с одной повторяющейся буквой и цифрой, например А111АА.

Новые тарифы начнут действовать с начала 2021 года.