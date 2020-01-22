В России хотят подключить коллекторов к взысканию долгов за ЖКХ

В России могут подключить коллекторские агентства к взысканию долгов за жилищно-коммунальное хозяйства. Об этом сообщает Коммерсант, ссылаясь на свои источники, близких к правительству и Госдуме.

Если законопроект вступит в силу, то профессиональные коллекторы смогут взыскивать долги за ЖКХ у россиян. Однако рабочая группа, которая занимается проектом закона, еще не пришла к окончательному решению - сейчас рассматриваются замечания соисполнителей..

Напомним, в Сургутском районе с должниками по ЖКХ уже работает коллекторское бюро. Однако лишь с теми, кто не хочет идти на компромисс и вести диалог с управляющими компаниями и чиновниками.