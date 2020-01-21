​Новым правительством России будут управлять украинцы

В новом правительстве России оказалось довольно много руководителей с украинскими фамилиями. Это отмечают многие, кто ознакомился с новым составом кабинета министров.

Так, вице-премьером и главой аппарата стал замглавы федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко (коллега нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина). Еще один вице-премьер (и так же замглавы ФНС) – Алексей Оверчук. Третий вице-премьер – президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. И замыкает компанию людей с характерными национальными фамилиями вице-премьер Виктория Абрамченко, которая ранее была замглавы Минэкономразвития.

Из этого списка выделяются первый вице-премьер Андрей Белоусов, ранее – помощник президента России, вице-премьер Марат Хуснуллин, перешедший из правительства Москвы, где он курировал строительный сектор (его, к слову, заменил уроженец Тюмени, директор столичного департамента строительства Андрей Бочкарев), и оставшиеся от предыдущего состава Игорь Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Если говорить о других новых назначенцах, то стоит отметить:

– нового министра здравоохранения Михаила Мурашко (опять характерная фамилия), который ранее возглавлял Росздравнадзор;

– выходца из Ростелекома Максута Шадаева, возглавившего Минкомсвязи;

– ректора Российского Госуниверситета физкультуры Олега Матыцина, ставшего министром спорта;

– нашего земляка, главу ТюмГУ Валерия Фалькова, возглавившего министерство науки и высшего образования;

– главу Рособрнадзора Сергея Кравцова, который заменил Васильеву на посту министерства просвещения;

– замминистра финансов Антона Котякова, ставшего министром труда;

– и главу департамента кинематографии Минкульта Ольгу Любимову, которая заменила своего бывшего шефа, министра культуры Владимира Мединского.

СИА-ПРЕСС также вспомнил всех ушедших из правительства министров в разрезе их связей с Югрой.