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​Новым правительством России будут управлять украинцы

Фото d-russia.ru
Фото d-russia.ru

В новом правительстве России оказалось довольно много руководителей с украинскими фамилиями. Это отмечают многие, кто ознакомился с новым составом кабинета министров.

Так, вице-премьером и главой аппарата стал замглавы федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко (коллега нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина). Еще один вице-премьер (и так же замглавы ФНС) – Алексей Оверчук. Третий вице-премьер – президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. И замыкает компанию людей с характерными национальными фамилиями вице-премьер Виктория Абрамченко, которая ранее была замглавы Минэкономразвития.

Из этого списка выделяются первый вице-премьер Андрей Белоусов, ранее – помощник президента России, вице-премьер Марат Хуснуллин, перешедший из правительства Москвы, где он курировал строительный сектор (его, к слову, заменил уроженец Тюмени, директор столичного департамента строительства Андрей Бочкарев), и оставшиеся от предыдущего состава Игорь Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Если говорить о других новых назначенцах, то стоит отметить:

– нового министра здравоохранения Михаила Мурашко (опять характерная фамилия), который ранее возглавлял Росздравнадзор;

– выходца из Ростелекома Максута Шадаева, возглавившего Минкомсвязи;

– ректора Российского Госуниверситета физкультуры Олега Матыцина, ставшего министром спорта;

– нашего земляка, главу ТюмГУ Валерия Фалькова, возглавившего министерство науки и высшего образования;

– главу Рособрнадзора Сергея Кравцова, который заменил Васильеву на посту министерства просвещения;
– замминистра финансов Антона Котякова, ставшего министром труда;

– и главу департамента кинематографии Минкульта Ольгу Любимову, которая заменила своего бывшего шефа, министра культуры Владимира Мединского.

СИА-ПРЕСС также вспомнил всех ушедших из правительства министров в разрезе их связей с Югрой.


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21 января в 23:53, просмотров: 226, комментариев: 1


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Комментарии:
вера
не нравится
Сегодня в 00:34
Они то каким боком

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