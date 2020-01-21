​РБК: В Правительстве России вскоре начнутся массовые отставки

РБК со ссылкой на собственные источники, сообщает о наиболее вероятных отставках, которые произойдут в Правительстве в ближайшее время.
Речь идет о следующих министрах:
- и.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин
- и.о. министра культуры Владимир Мединский
- и.о. главы Минздрава Вероника Скворцова,
- и.о. министра экономического развития Максим Орешкин
- и.о. главы Минспорта Павел Колобков
- и.о. министерства просвещения Ольга Васильева
- и.о. вице-премьера Виталий Мутко
- и.о. вице-премьера Алексей Гордеев
А вот и.о. министра по ОПК Юрий Борисов и и.о. главы Минобороны Сергей Шойгу по информации РБК должны сохранить свои рабочие места.