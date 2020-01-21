Валерий Мошковский поделился своей формулой успеха с высокомысовцами

В середине января Высокомысовская модельная библиотека им. В. П. Замятина стала третьим поселением, где открылась фотовыставка «Думе Сургутского района – 25 лет», где жители могли не только узнать об истории развития районного парламента, но и пообщаться со своим депутатом.

На небольшой экскурс в историю создания, развития и становления районной Думы пришли местные жители – молодёжь и представители всех организаций села, где познакомились с основными событиями районного парламента. Например, они узнали, что I созыв отработал 1 год и 9 месяцев, тогда как следующие созывы избирались уже на 5 лет. Что официальные символы Сургутского района – герб и флаг – утвердил IV созыв, а Молодёжный парламент был создан в период работы VI созыва.

Также в рамках мероприятия состоялась «Формула успеха» с депутатом Думы VI созыва Валерием Мошковским. Напомним, первая встреча в таком формате прошла в Барсово, где жители и школьники пообщались с депутатом Гульнарой Рытовой, вторая – в Белом Яре, где гостем стала народный избранник Татьяна Соколова.

«Формула успеха» – проект Сургутской районной библиотечной системы. Он уже 7 лет знакомит жителей с земляками, которые вносят вклад в развитие родной территории. Присутствующие задавали немало вопросов Валерию Мошковскому. В их числе вопросы о том, с чего начинался трудовой путь депутата и каковы его главные жизненные принципы. «Почти 27 лет я проработал на трубной базе сразу после окончания Томского политехнического университета. Начал свою трудовую деятельность слесарем-опрессовщиком и дошёл до главного инженера. У меня творческая, ответственная работа. Я человек активный, занимаюсь спортом», – поделился с высокомысовцами депутат. Что же касается формулы успеха Валерия Мошковского, то она звучит так: «Сказал – сделал!», «Главное – всегда чего-то хотеть».