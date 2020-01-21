На даче в Югре местные жители обнаружили труп мужчины

В Когалыме в районе дачного массива по улице Южная местные жители обнаружили труп мужчины. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в УМВД Югры.

«Заявление о его пропаже появилось еще в ноябре 2019 года, однако периодически мужчина выходил на связь со своей женой. 3 января 2020 местные жители обнаружили его труп, а также документы принадлежащие погибшему», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в окружном ведомстве.

Отметим, что сейчас сотрудники Следственного комитета Югры устанавливают все возможные причины смерти мужчины.