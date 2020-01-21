Югорские биатлонисты забрали сразу две награды на крупном международном соревновании

Накануне в Брезно-Орсблье (Словакия) на прошедшем пятом этапе Кубка IBU сразу два спортсмена из Югры выиграли медали, сообщает центр спортивной подготовки сборных команд Югры
Так, биатлонист Семен Сучилов находясь в составе национальной сборной России стал победителем в спринтерской гонке среди мужчин, показав лучшую скорость среди всех участников гонки.
Среди девушек на пьедестал почета поднялась Анастасия Поршнева, завоевавшая серебряную медаль в гонке преследования. Сейчас югорчанка входит в топ-3 общего зачета Кубка IBU.