В Югре из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали колледж

Сегодня в Лангепасе из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали местный политехнический колледж, сообщает МЧС Югры.

Через четыре минуты на место происшествия прибыли шесть единиц спецтехники и 22 сотрудника пожарно-спасательной службы.

Отметим, что сразу после срабатывания сигнализации персоналом эвакуировано 120 человек.

«В ходе проведения разведки было установлено, что произошло ложное срабатывание сигнализации. В 08.20 учебный процесс восстановлен», — заявили в окружном ведомстве.

Напомним, что на прошлой неделе в Нижневартовске в спортивной школе произошел пожар из-за короткого замыкания в электрощите.