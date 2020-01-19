​Югорский фонд капремонта рассказал, кому звонить, если вам не приносят квитанции

У Югорского фонда капительного ремонта жилых домов изменился подрядчик, который доставляет квитанции собственникам жилья. Отныне в большинстве муниципалитетов округа развозить расчетки будет компания ООО «Национальная почтовая служба — Югра». Она выиграла аукцион на печать и доставку квитанций. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта: «Поэтому теперь, собственникам, которым не будет доставлена квитанция, необходимо звонить в данную организацию. Практически наверняка проблема будет исчерпана».

Публикуем адреса и телефоны отделений по городам:

В Сургуте и Сургутском районе: 8 922 776-84-91, адрес офиса: ул. Маяковского, 21А, офис 125.

В Нижневартовском районе: 8 982 586-16-19, e-mail: nps.nv@mail.ru. адрес офиса: ул. Омская, д.28, офис 1001.

Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях: 8 950 515-25-18, адрес офиса: Нефтеюганск, 2 мкр, д.32, офис 203.

С полным списком городов и адресов можно ознакомиться здесь.