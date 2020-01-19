На Ямале в ДТП погибли два полицейских и задержанный ими мужчина

18 января в ДТП на 986-м километре трассы Сургут — Салехард погибли два сотрудника полиции и задержанный ими гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. Трагедия произошла под Надымом. Предварительно сообщается, что виновник аварии — водитель Mazda CX-7. Он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в полицейскую машину.

Полицейский, который находился за рулем, погиб на месте, как и задержанный мужчина — он вылетел в лобовое стекло. Второй сотрудник внутренних органов умер в машине скорой помощи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.