К 75-летию Победы ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей

К 75-й годовщине Великой Победы ветеранам и труженикам тыла вручат единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно. Такое распоряжение поступило от президента Владимира Путина.

«У нас в этом году 75 лет Победы. Семьдесят пять тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла», — заявил Путин в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге. Его слова цитирует Интерфакс.

Президент также отметил, что надеется на то, что в юбилейном году по всей стране состоится большое количество мероприятий, приуроченных к годовщине Победы.