В Нягани двое бывших заключенных напали на таксиста и отобрали у него 300 рублей

В Нягани накануне, 17 января, двое бывших заключенных напали на таксиста.

Преступниками оказались двое братьев 33 и 38 лет, которые ранее были судимы: один за убийство, другой за кражу. Мужчины, угрожая ножом, отобрали у таксиста 300 рублей и пытались вытащить магнитолу.

Разбойников практически сразу же поймали полицейские группы задержания вневедомственной охраны.

На рецедивистов заведено уголовнное дело за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.