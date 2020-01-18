Югорские заключенные за год произвели товаров на 38 млн рублей

Югорские заключенные за 2019 год произвели различных товаров на 38 млн рублей. Это больше в 1,2 раза, чем в 2018 году.

По данным пресс-службы УФСИН по Югре, основная отрасль, принесшая прибыль, металлообработка: «На эту сферу приходится 37 процентов. Еще 20 процентов занимает швейное производство, 15 — деревообработка, десять — предоставление рабочей силы, семь — сельское хозяйство, и 11 процентов — другие товары и услуги».

В 2019 году югорские заключенные освоили четыре новых вида продукции: урны, скамейки, площадки для мусоросборников и хлебобулочные изделия.