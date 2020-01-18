​Югорчане голосуют за запрет продажи алкоголя в отдельные дни

В Югре в опросе о необходимости введения запрета продажи алкоголя в отдельные дни уже проголосовало почти десять тысяч жителей различных муниципалитетов.

В топ-5 праздников, когда могут ввести «сухой закон», вошли 1 сентября, Международный день защиты детей, День проведения последних звонков в школах и выпускных балов, а также День Победы.

За введение запрета проголосовало в общем 37 процентов респондентов, против — 63 процента. Отметим, что в настоящий момент большая часть голосов в опросе отдана жителями Сургута — 42 процента.