В Югре депутат пробежит 100 километров в поддержку годовалой девочки

В Югре депутат окружной думы, чемпион мира по боксу Руслан Проводников пробежит 100 километров в рамках благотворительного забега в поддержку годовалой Юлианы Сырцовой, страдающей серьезной болезнью. Об этом спортсмен сообщил в своем профиле «Инстаграм».

«Завтра в 20:00 я выбегаю из своего родного поселка Березово в Игрим. Никогда не преодолевал такую дистанцию. И не знаю смогу ли, но попытаюсь. По возможности буду вести трансляцию в прямом эфире Инстаграм. До Игрима надеюсь добраться к утру субботы», — заявил Руслан Проводников.

Отметим, что девочке поставлен серьезный диагноз - спинальная мышечная атрофия. Ежедневно у ребенка отказывают дыхательные и двигательные функции организма.

В России нет подобной практики лечения этого заболевания, однако в США есть препарат, который может остановить болезнь. Его стоимость 145 млн рублей. В сентябре 2020 года Юлиане исполнится 2 года, укол необходимо сделать до этого возраста.

Подчеркнем, что сейчас на лечение девочки собрано почти 9 миллионов рублей из 150 необходимых.

Для тех, кто хочет помочь ребенку, ссылка на профиль со всей информацией.