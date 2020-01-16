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В России появился новый премьер-министр. Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина

фото duma.gov.ru
фото duma.gov.ru

Депутаты Госдумы 16 января одобрили кандидатуру Михаила Мишустина, теперь уже бывшего главы Федеральной налоговой службы (ФНС), на пост премьер-министра России.

По итогам голосования в поддержку его кандидатуры было отдано 383 голоса, 41 депутат воздержался, голосов против не было, сообщает официальный сайт Госдумы. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, это первый раз в истории Государственной думы, когда нет депутатов, которые были бы против кандидатуры председателя правительства РФ.

В этот же день Михаил Мишустин утвержден на пост премьер-министра указом президента России.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году - аспирантуру этого вуза.

В 2003 году в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».

Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

С 1992 года Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая целью «привлечение западных передовых информационных технологий» в Россию). До 1995 года - директор тестовой лаборатории, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Левона Амдиляна, в 1996-1998 годах - председатель правления Международного компьютерного клуба.

В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года - заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ. Ведомством в эти периоды руководили Борис Федоров, а с сентября 1998 года - Георгий Боос. 23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам.

С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. Министерством в этот период последовательно возглавляли Георгий Боос, Александр Починок (с мая 1999 года) и Геннадий Букаев (с мая 2000 года).

С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года - руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).

С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).

В 2008-2010 годах - президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. В этот же период Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета «Высшая школа экономики».

С 6 апреля 2010 года - руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова. После прихода на пост главы ФНС Михаил Мишустин заявил, что механизм взаимодействия граждан с налоговой службой «должен быть максимально комфортным». При нем в ФНС началось активное развитие инноваций и современных технологий, различных электронных сервисов. В июле 2019 года был завершен последний этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу информации о расчетах в адрес налоговых органов в режиме онлайн.

Одновременно с октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.

Входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, правление Федерации хоккея России. Член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011-2018).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 млн 993 тыс. рублей, супруги - 47 млн 709 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2010).

Награжден орденами Почета (2012), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).

Автор монографии «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России» (2005).

Женат, трое сыновей.

Увлекается хоккеем. Играет на рояле.


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16 января в 22:40, просмотров: 270, комментариев: 0


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