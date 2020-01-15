Президент Путин предложил должность премьера главному налоговику РФ. Он согласился

Владимир Путин предложил возглавить российское правительство главе ФНС России Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля. Главный налоговик согласился занять должность председателя правительства РФ.

«Заручившись согласием, Президент внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», - сообщили в пресс-службе.

Михаил Мишустин руководил Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России) с 6 апреля 2010 года. После прихода на пост главы ФНС Михаил Мишустин заявил, что механизм взаимодействия граждан с налоговой службой «должен быть максимально комфортным». При нем в ФНС началось активное развитие инноваций и современных технологий, различных электронных сервисов. В июле 2019 года был завершен последний этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу информации о расчетах в адрес налоговых органов в режиме онлайн.