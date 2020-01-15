Александр Сидоров: «Возможные кандидаты в Правительство уже есть»

Возможные кандидаты в Правительство России уже есть. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал депутат Государственной думы, бывший мэр Сургута Александр Сидоров.
«Конечно отставка Правительства приведет к формированию нового состава. Насколько я понял, возможные кандидаты уже есть. Завтра фракция будет их рассматривать», — заявил корреспонденту СИА-ПРЕСС Сидоров.
Напомним, что сегодня Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию России, после чего премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил об отставке Правительства.