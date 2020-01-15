Александр Сидоров: «Возможные кандидаты в Правительство уже есть»

​Сказали бы честно

Бесспорно, неожиданная отставка Дмитрия Медведева с его министрами тоже событие нешуточное. Хотя бы потому, что не должно было произойти назначение Дмитрия Анатольевича на пост премьер-министра в 2018-м. Так думало тогда и думает сейчас, наверное, 99,9 процентов населения России