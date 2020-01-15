Правительство России ушло в отставку вместе с Дмитрием Медведевым

Сегодня, 15 января 2020 года, Правительство России ушло в отставку. Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев после послания Владимира Путина Федеральному собранию:

«Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, было правильным то, что в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Президент поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет министров.

Напомним, Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. Президент предложил целый ряд изменений в Конституцию РФ.