Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию.

СИА-ПРЕСС сделал краткий пересказ возможных изменений.

1) Ограничение приоритета международного права

«Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции».

2) Повышение ценза оседлости для президента РФ с 10 до 25 лет, а также запрет на иностранное гражданство или же вид на жительство не только на момент избрания, но и в прошлом.

«Предлагаю закрепить требования проживания на территории не менее 25 лет и отсутствия вида на жительство в другом государстве когда-либо ранее для кандидатов в президенты».

3) Изменение процедуры назначения правительства России. Глава правительства, заместители и министры будут утверждаться парламентом

«Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. В соответствии со статьей 111 президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства. Предлагаю доверить Госдуме не только согласование, но и назначение не только премьера, но и вице-премьера. Президент не сможет отклонить кандидатуры предложенных лиц».

4) Изменение процедуры назначения руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации

«Назначение руководителей всех силовых ведомств президент должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой же порядок в отношении прокуроров регионов. Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть высказана в процессе консультаций в Совете Федерации».

5) Изменение в положении о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд

«Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более срока подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен».

6) Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, глав субъектов федерации, депутатов и сенаторов, руководителя правительства и министров. Это касается и президента страны

«Предлагаю закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают критически важные для обеспечения суверенитета должности, а именно: члены Госдумы и Совета Федерации, федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно на территории другого государства».

7) Отрешение от должности судей Конституционного и Верховного судов Советом Федерации. Инициировать такие отставки будет президент России за проступки, порочащие честь и достоинство

«Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей. Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в отдельных случаях».

8) Закрепление в Конституции норм индексации пенсий и нормы о минимальном размере оплаты труда, приравненной к прожиточному минимуму

«Считаю необходимым закрепить в Конституции норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. А также закрепить нормы о регулярной индексации пенсий».

9) Передача прав Конституционному суду проверять конституционность федеральных законов до их подписания главой государства. Инициировать такие проверки будет президент

«Предлагаю усилить роль Конституционного суда, наделить его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства».

Отметим, что принятие поправок будет происходить в форме народного голосования. Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, это может произойти 13 сентября, в единый день голосования.