Владимир Путин предложил выплачивать семьям полмиллиона рублей за первого ребенка

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию предложил выплачивать семьям 466 тысяч рублей за первенца:

«Необходимо поддержать тех, кто только мечтает о детях. Хочу предложить новые решения по материнскому капиталу с 1 января 2020 года. При рождении первенца родители получат право на получение капитала на первого ребенка».

Также для поддержки рождаемости Президент предложил увеличить размер выплат по рождению второго ребенка на 150 тысяч рублей. Причем, если в семье уже есть первый ребенок, за который родители не получили полмиллиона, то часть этих средств перейдет в капитал при рождении второго:

«При этом, если в семье уже есть первый ребенок, при рождении второго должен предоставляться маткапитал в увеличенном размере».

Усилия направлены на увеличение рождаемости в России:

«Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет. Сегодня нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период — семьи сейчас создает малочисленное население девяностых годов. И показатель снова падает. Суммарный коэффициент рождаемости составил, по предварительной оценке, 1,5. Для нашей страны этого мало. Для сравнения: столько же было в 1943 году, то есть во время Великой Отечественной войны.Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша обязанность — к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый рост населения».